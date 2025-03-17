В Рязанской области фирма без лицензии выдавала займы под залог автомобилей

Информацию для проверки деятельности фирмы эксперты Банка России передали в прокуратуру.

В Рязанской области работала фирма, которая выдавала займы под залог автомобилей, хотя не имела соответствующей лицензии. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Компания использовала схему обратного лизинга. В этом случае с клиентом заключают несколько договоров. По одному из них человек продает свой автомобиль фирме, по второму сразу же берет его в лизинг. Он продолжает ездить на машине, но выплачивает аренду, а после окончания договора выкупает транспортное средство обратно.

«Схема опасна тем, что проценты и неустойки по лизингу, в отличие от кредитов и займов, ничем не ограничены. И нелегальные кредиторы могут прописывать огромные штрафы и пени. Также они могут расторгнуть договор даже при минимальной просрочке.

В итоге человек теряет право выкупа и лишается имущества, которое до этого продал по цене ниже рыночной», — рассказал начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Информацию для проверки деятельности фирмы передали в прокуратуру.