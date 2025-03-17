В Рязани стартовало обучение по федеральной программе «СВОй бизнес» для участников СВО

В Рязани стартовало обучение первого потока в рамках федеральной программы «СВОй бизнес», организованной «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорация МСП при поддержке Правительства Рязанской области. В течение пяти дней участники пройдут комплексное обучение по предпринимательскому делу, узнают о финансовых и юридических аспектах ведения бизнеса, а также посетят действующие предприятия региона.

Главная цель проекта «СВОй бизнес» — помочь участникам специальной военной операции и членам их семей адаптироваться к гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса.

«Будем проводить образовательные модули для участников СВО, членов их семей, жителей новых регионов по основам предпринимательства. Наша задача — создать понятные, доступные, простые образовательные блоки. Каждый участник проекта „СВОй бизнес“ получит полный комплекс поддержки, начиная от подбора инструментов для развития предприятий, консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и заканчивая постоянной поддержкой со стороны профильных специалистов и наставников», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Программы обучения пройдут на площадках штабов общественной поддержки «Единой России», планируется что в них смогут принять участие не менее 500 человек в год.

«Будем помогать участникам проекта всем необходимым. Это образовательная, методологическая, юридическая и психологическая поддержка по вопросам открытия и развития своего бизнеса ветеранами СВО», — сказал Председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», Президент «Опоры России» Александр Калинин.

В рамках обучения участники программы посетят МСП-предприятия Рязанской области, работающие в сфере производства, торговли, культуры, сельского хозяйства, пищевой промышленности.

«Продолжаем создавать возможности для наших защитников в гражданской жизни. Мы предложили проект „СВОй бизнес“ на комиссии Госсовета „Эффективная и конкурентная экономика“, и в начале он будет реализован в четырех пилотных регионах. Рязанская область — первый регион. Участники пройдут обучение предпринимательскому делу, узнают о финансовых и юридических аспектах ведения бизнеса и посетят предприятия региона. Каждый получит доступ ко всем услугам для создания бизнеса: от финансовых инструментов до консультаций специалистов и предпринимателей-наставников», — заявил председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор Рязанской области Павел Малков.

За проведение и координацию обучающей программы «СВОй бизнес» отвечает Корпорация МСП. Ее специалисты также будут помогать участникам решать необходимые вопросы на каждом этапе ведения своего дела.

«В рамках программы „СВОй бизнес“ мы собрали максимально практикоориентированные курсы, чтобы дать участникам пошаговый и наиболее эффективный алгоритм открытия и развития своего дела — от бизнес-идеи и правовых нюансов до управления командой и льготной аренды. Большой блок касается федеральных и региональных мер поддержки, инструментов развития от Корпорации МСП, а также полезных сервисов на МСП. РФ», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП в середине февраля 2025 года объявили о запуске федерального проекта «СВОй бизнес» для участников спецоперации и членов их семей. Они пройдут программы обучения на площадках штабов общественной поддержки партии в марте-апреле 2025 года в четырех пилотных регионах. К обучению привлекут действующих успешных предпринимателей, принимавших участие в специальной военной операции. Они поделятся опытом создания и развития предпринимательского дела, выступят наставниками для ветеранов по созданию и выстраиванию бизнеса.