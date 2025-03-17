Автоподборщик обманул рязанцев на 200 тысяч, полиция закрыла дело

Сотрудники ОМВД по Московскому району провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела.

Автоподборщик похитил 200 тысяч рублей у рязанцев. Сотрудники ОМВД по Московскому району провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом РЗН. Инфо рассказали пострадавшие.

Осенью 2024 года свекор рязанки решил приобрести автомобиль. Давний знакомый и бывший коллега предложил помощь в поиске, рассказав, что подрабатывает автоподборщиком.

Мужчина работал через страницу «ВКонтакте», где у него была указана ненастоящая фамилия, а в профиле опубликована запись «помощь в выборе автомобиля».

После месяца поиска, нашлась красная «Лада Калина» за 200 тысяч рублей. Мужчина предоставил фото машины покупателям и общался «на месте» с продавцом.

18 октября рязанцы перевели 200 тысяч рублей для покупки авто, взяли расписку. Документ есть в распоряжении редакции. В ней автоподборщик обязуется купить автомобиль и до 1 ноября передать его покупателю. В случае, если покупка не состоится, мужчина «обязуется вернуть деньги» до этого же срока.

Сделка сорвалась, потому что, как передал автоподборщик, машина, которую хотели купить рязанцы, оказалась ржавой. Сначала он поддерживал связь с покупателями, обещал, что вернет деньги. Но сразу не мог этого сделать из-за пневмонии и лечения в больнице.

«Еще лежу, в выходные или понедельник точно отпустят, тогда наберу и заеду. Бате скажи», — говорится в сообщении от 21 ноября.

Сообщения с обещаниями «набрать и заехать» поступали вплоть до 11 декабря 2024 года. После мужчина перестал отвечать. Тогда рязанцы поехали по адресу его прописки, но там их встретили родители автоподборщика, которые заявили, что он там не живет уже три года.

«Постоянно по поводу него к ним туда приходят. А они просто разводят руками и не знают, где их сын находится», — рассказала рязанка.

После обманутые рязанцы подали заявление в полицию, которая провела проверку, но дело возбуждать не стали.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела оперуполномоченный сослался на отсутствие «события преступления». При проверке опросили только пострадавшего, а с автоподборщиком полиция не встречалась.

Редакция РЗН. Инфо сделала официальный запрос в УМВД по Рязанской области 25 февраля. Но на момент написания материала пояснений, почему отказали в возбуждении дела, если деньги так и не вернули владельцу, не получили.

Рязанцы попытались оспорить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в Московском суде. Там выяснилось, документ полиции уже отменил зампрокурора. Отмену зарегистрировали 25 февраля.

Где сейчас находится дело, возбудили ли его и проводят ли проверку снова, рязанке неизвестно.

Как утверждает женщина, после подачи жалобы в суд сотрудники полиции с семьей не связывались.