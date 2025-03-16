В Рязанской области перекрывали участок трассы М-5

Речь идет об участке дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 313 (Путятинский район).

В Рязанской области 15 марта с 17:00 участок трассы М-5 был перекрыт. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Движение было затруднено на участке дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 313 км (Путятинский район).

Причина — устранение последствий ДТП.

Отмечается, что с 21:30 движение восстановлено в полном объеме. Последствия аварии ликвидировали.

Напомним, происшествие случилось на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе.

Погибли четыре человека, трое пострадали.

Названа возможная причина смертельной аварии в Рязанской области.