Перед концертом в Рязани СМИ опубликовали райдер певца SHAMAN

В среднем за полуторачасой концерт певец просит 12 млн рублей.

Перед концертом в Рязани СМИ опубликовали райдер певца SHAMAN. Пост появился в Telegram-канале «База».

Организаторы должны предоставить тонированный «Майбах».

По условиям райдера, два человека должны лично охранять певца. В зале же на каждую 1000 людей должно быть как минимум восемь охранников.

Проживать SHAMAN предпочитает в люксе пятизвездочного отеля с кроватью King Size. Важно, чтобы были две подушки из гусиного пуха.

Что касается гримерки, то там должны быть вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт.

По данным источников, стоимость выступления артиста может разниться, но в среднем за полуторачасой концерт SHAMAN просит 12 млн рублей.

Напомним, певец выступит в Рязани 16 марта в ДС «Олимпийский».