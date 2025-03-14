В Рязанской области заново сформируется снежный покров

В зоне снежной погоды окажутся Брянская, Орловская, Калужская, Тульская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская области.

В Рязанской области заново сформируется снежный покров. Об этом сообщает синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в субботу, 15 марта, ожидаются самые сложные метеоусловия в зоне холодной фронтальной системы, вдоль которой протянется гряда интенсивных ливневых осадков в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега и снега.

В зоне снежной погоды окажутся Брянская, Орловская, Калужская, Тульская, а также южные районы Смоленской и Московской областей, а к вечеру и Рязанская, Липецкая, Тамбовская области, Мордовия, Удмуртия и Марий Эл.

В регионах может заново сформироваться снежный покров высотой до 8 см.