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В Рязанской области мужчина избил знакомого табуреткой
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ряжске задержали мужчину, подозреваемого в избиении знакомого. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 45-летний житель Ряжска и рассказал, что его 44-летний знакомый жестоко избит в собственном доме.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый скрылся. Очевидец описал внешность приятеля. Потерпевшего госпитализировали, у него диагностировали ушибленную рану головы и закрытый перелом костей правой руки.

Сотрудники полиции вскоре разыскали 50-летнего местного жителя, причастного к преступлению. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации ведомства, 45-летний мужчина пришел в гости к 44-летнему жителю Ряжска. Они выпивали. Через пару часов пришел 50-летний общий знакомый. Он был расстроен и пьян, говорится в публикации.

Вскоре гость рассказал, что поругался с супругой.

«Женщина упрекнула его в пристрастии к алкоголю. В результате ссоры мужчина был вынужден уйти на улицу. В гостях он немного отогрелся и возмутился тому, что у приятелей все хорошо. Из-за этого он схватил табурет и начал избивать хозяина дома», — уточнили в публикации.

Второй гость пытался остановить злоумышленника. Через несколько минут мужчина бросил табурет и убежал.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.