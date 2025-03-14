США ввели дополнительные санкции против России

Они затронули нефтегазовую и банковскую сферу.

США ввели дополнительные санкции против России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на телеканал CBS News.

«Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России. Еще больше ограничивая доступ России к платежным системам США», — говорится в материале.

Штаты не продлили лицензию для расчетов за энергоресурсы из РФ. Так прекратилось действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.

Также, по данным агентства Reuters, Америка планирует возобновить поставку Украине планирующих бомб GLSDB. Они заменят израсходованные Киевом ракеты ATACMS.

Ранее Минфин США пообещал ужесточить санкции против России ради достижения мира на Украине.