Минфин США пообещал ужесточение санкций против РФ ради успешных переговоров

По словам Скотта Бессента, президент Дональд Трамп намеревается оказывать предельное давление на обе стороны украинского конфликта.

Минфин США пообещал ужесточение санкций против РФ ради успешных переговоров. Об этом пишет RT со ссылкой на главу американского министерства Скотта Бессента.

По его словам, это произойдет, если будет необходимо для успеха урегулирования конфликта на Украине.

Отмечается, что Дональд Трамп намерен оказывать предельное давление на обе стороны.