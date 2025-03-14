Рязанская полиция ищет свидетелей нескольких ДТП

Если Вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете информацией, обратитесь в Отдел № 4 УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Рязанская полиция ищет свидетелей нескольких ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первая авария случилась 5 декабря 2024 года, на Южном промузле вблизи дома № 636 СНТ «Нефтяник».

Там 42-летний местный житель на «Камазе» сбил восьмилетнюю девочку-пешехода. В результате происшествия ребенок получил травмы.

Второе ДТП произошло 2 февраля 2024 года, в Касимовском районе на 198-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».

40-летний житель Касимова не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате происшествия 35-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля и 33-летняя пассажирка получили травмы.

Если Вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете информацией, обратитесь в Отдел № 4 УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.