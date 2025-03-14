Россиян предупредили о мошенниках, которые воруют аккаунты Telegram через бота

Отмечается, что жертве присылают сообщение с предложением бесплатно проверить, как ее номер телефона записан у других людей через фейковый бот GetContact.

Россиян предупредили о мошенниках, которые воруют аккаунты Telegram через бота. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления по развитию ИБ-компании «Телеком биржа» Александр Блезнеков.

Отмечается, что жертве присылают сообщение с предложением бесплатно проверить, как ее номер телефона записан у других людей через фейковый бот GetContact.

Чтобы воспользоваться ботом, пользователя просят авторизоваться и ввести код подтверждения, после чего мошенники перехватывают контроль над аккаунтом.

Злоумышленники взламывают одного пользователя и от его лица рассылают по списку контактов сообщение с призывом воспользоваться ботом, который агрегирует информацию из приложения GetContact.