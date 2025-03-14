Российским домохозяйкам предложили начислять зарплату

Ежемесячные выплаты будут равны прожиточному минимуму.

Российским домохозяйкам предложили начислять зарплату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Соответствующий проект разработан и готовится к внесению на рассмотрение.

«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — говорится в документе.

Инициатива затронет тех, кто постоянно проживает в РФ совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства.

Под термином «домашнее хозяйство» подразумеваются: приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры, затраты времени на покупку продуктов, товаров, услуг, а также уход за детьми, престарелыми родителями и иными нуждающимися в постоянном уходе.