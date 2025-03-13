В сапожковской школе появилась «Парта героя»

12 марта в сапожковской средней школе открыли «Парту Героя», посвященную выпускнику Алексею Тучину, погибшему во время выполнения своего воинского долга.

В сапожковской школе появилась «Парта героя». Об этом сообщает ИД «Пресса».

12 марта в сапожковской средней школе открыли «Парту Героя», посвященную выпускнику Алексею Тучину, погибшему во время выполнения своего воинского долга.

Алексей Тучин окончил Сапожковскую среднюю школу № 1 с золотой медалью. Погиб 29 декабря 1999 года в Чеченской республике. Он прикрывал отход своих товарищей от значительно превосходящих по численности боевиков.