В Рязани начали поиски нуждающегося в медпомощи мужчины
Местонахождение 57-летнего Василия Коняшина неизвестно с 12 марта 2025 года.
В Рязани начали поиски нуждающегося в медпомощи мужчины. Об этом сообщил ПСО «Мещера».
Местонахождение 57-летнего Василия Коняшина неизвестно с 12 марта 2025 года.
Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, голубые глаза.
Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, черные спортивные штаны, черные туфли.
Отмечается, что рязанцу может быть нужна помощь врачей.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам