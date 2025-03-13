В Рязани начали поиски нуждающегося в медпомощи мужчины

Местонахождение 57-летнего Василия Коняшина неизвестно с 12 марта 2025 года.

В Рязани начали поиски нуждающегося в медпомощи мужчины. Об этом сообщил ПСО «Мещера».

Местонахождение 57-летнего Василия Коняшина неизвестно с 12 марта 2025 года.

Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, голубые глаза.

Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, черные спортивные штаны, черные туфли.

Отмечается, что рязанцу может быть нужна помощь врачей.