В Рязани автобус сбил 77-летнего мужчину

ДТП произошло 12 марта, примерно в 6:45, на 508-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

В Рязани автобус сбил 77-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 12 марта, примерно в 6:45, на 508-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации полиции, 58-летний житель Рязанского района двигался на автобусе «ПАЗ» и наехал на 77-летнего рязанца, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия он обращался за медпомощью.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.