В Госдуме сделали прогноз по ключевой ставке
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предположил, что на заседании Банка России 21 марта ключевую ставку сохранят на прежнем уровне.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на III Российском форуме финансового рынка сделал прогноз по ключевой ставке. Его слова передало агентство «Прайм» в четверг, 13 марта.
Анатолий Аксаков предположил, что на заседании Банка России 21 марта ключевую ставку сохранят на прежнем уровне.
Напомним, 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.