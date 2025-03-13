СК выявил еще один факт получения взятки работницей михайловского ЗАГСа

Она получила от жителя Московской области 15 тысяч рублей в качестве взятки за выполнение ее служебных полномочий.

СК выявил еще один факт получения взятки работницей михайловского ЗАГСа. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Во время расследования уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Михайлова по ч. 2 ст. 290 УК РФ был установлен еще один эпизод преступной деятельности.

По данным следствия, подозреваемая, будучи в должности главного специалиста ЗАГС администрации муниципального образования, в июне 2024 года получила от жителя Московской области 15 тысяч рублей в качестве взятки за выполнение ее служебных полномочий.

Дополнительные обстоятельства выявили оперативники УМВД.

Расследование продолжается.

Напомним, в отношении женщины возбудили уголовное дело за получение взятки в крупном размере от жительницы Москвы.