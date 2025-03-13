Синоптик: на Рязанскую область обрушится девятибалльный шторм

На Центральную Россию, в том числе на Рязанскую область, обрушится девятибалльный шторм. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в соцсетях.
14 марта в Москву придут дожди. В середине дня порывы ветра в столице достигнут 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период с 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует девятибалльному шторму.
По словам синоптика, при таком ветре воздушный поток давит на метр площади силой до 30-35 килограммов. Могут ломаться ветки и наклоняться деревья.
Как заявил Тишковец, зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию.
Отмечается, что к выходным, 15 и 16 марта, ветер в регионах стихнет, но резко похолодает. Ночью на дорогах ожидается гололедица.
Фото: Telegram-канал «Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений»