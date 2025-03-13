Рязанцам пообещали дождь и сильный ветер 14 марта
Температура воздуха ночью составит +3, +8°С, днем — +12, +17°С.
Опубликован прогноз погоды на пятницу, 14 марта, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер прогнозируют южной четверти, 7-12 м/с, днем местами будут порывы 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью составит +3, +8°С, днем — +12, +17°С.
Ранее синоптик заявил, что на Рязанскую область обрушится девятибалльный шторм.