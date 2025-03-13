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Руководителю фонда капремонта Рязанской области вынесли представление
Прокуратура нашла нарушения установленных сроков работы по капитальному ремонту дома № 32 на улице Совхозной в поселке Ухолово. Отмечается, что, помимо срыва сроков, в ремонте выявлены отдельные недостатки.

Руководителю фонда капремонта Рязанской области вынесли представление. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Прокуратура нашла нарушения установленных сроков работы по капитальному ремонту дома № 32 на улице Совхозной в поселке Ухолово. Отмечается, что, помимо срыва сроков, в ремонте выявлены отдельные недостатки.

По данным прокуратуры, фонд капремонта не принял должных мер к обеспечению ремонта системы электроснабжения дома. Также подрядчик внес изменения в проектно-сметную документацию без согласования с заказчиком.

В адрес руководителей ООО «Фирма РСУ-15» и фонда капремонта внесены представления, приняты меры к устранению нарушений.