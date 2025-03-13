Россиянам рассказали о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
Аферисты от имени сервиса по продаже авиабилетов начали предлагать ставить лайки отелям за вознаграждение.
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с сервисом авиабилетов. Об этом в четверг, 13 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.
В публикации сказано, что аферисты от имени сервиса по продаже авиабилетов начали предлагать ставить лайки отелям за вознаграждение.
После россиян просят перечислять деньги или установить вредоносное приложение.