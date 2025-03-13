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Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного плана на Украине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил американской газете The Washington Post, что Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил американской газете The Washington Post, что Россия работает с продуманными вариантами урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщило издание RT 13 марта.

Так Дмитрий Песков прокомментировал газете документ, который был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром.

«В нем отвергаются предварительные планы президента Дональда Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней как «невозможнореализуемые» и говорится, что «мирное разрешение украинского кризиса не может произойти до 2026 года… И простое прекращение огня… не представляет интереса для России», — говорится в сообщении.

При этом пресс-секретарь российского президента заявил, что в Кремле «не знают о подобных рекомендациях», и назвал их «крайне противоречивыми».