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Над российскими регионами сбили 77 украинских БПЛА
C 20.00 12 марта до 06.36 13 марта дежурные средства ПВО уничтожили 30 БПЛА над Брянской областью, 25 — над Калужской областью, по шесть — над Курской и Воронежской областями, по пять — над Ростовской и Белгородской областями.

Над российскими регионами с 20.00 12 марта до 06.36 13 марта сбили 77 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

В публикации сказано, 30 БПЛА средства ПВО перехватили над Брянской областью, 25 — над Калужской областью, по шесть — над Курской и Воронежской областями, по пять — над Ростовской и Белгородской областями.