ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

В четверг, 13 марта, в Рязанской области проведут рейды «Пешеходный переход». Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

Рязанцам напомнили, что за нарушения грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.