Жителей скопинского поселка обеспечили питьевой водой

В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 750 граждан.

Жителей скопинского поселка обеспечили питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по обращению жительницы поселка Желтухинский. Установлено, что питьевая вода, подаваемая жителям поселка, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам.

В декабре 2024 года между администрацией Скопинского района и ООО ПКФ «Новые технологии» был заключен муниципальный контракт на строительство станции водоочистки стоимостью более 9,9 млн рублей.

Станция запущена в эксплуатацию, произведены отборы проб воды, которые соответствуют требованиям СанПиН.

В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 750 граждан.