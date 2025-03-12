Жителей скопинского поселка обеспечили питьевой водой
В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 750 граждан.
Жителей скопинского поселка обеспечили питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура провела проверку по обращению жительницы поселка Желтухинский. Установлено, что питьевая вода, подаваемая жителям поселка, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам.
В декабре 2024 года между администрацией Скопинского района и ООО ПКФ «Новые технологии» был заключен муниципальный контракт на строительство станции водоочистки стоимостью более 9,9 млн рублей.
Станция запущена в эксплуатацию, произведены отборы проб воды, которые соответствуют требованиям СанПиН.
В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 750 граждан.