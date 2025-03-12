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Зеленский: США усилят Украину, если Россия откажется от перемирия
Как отметил Зеленский, США усилят Украину военной техникой и боевиками.

Если Россия откажется от перемирия с Украиной и 30-дневное прекращение огня, то США тут же «предпримут серьезные шаги против Москвы», заявил Владимир Зеленский. Его слова передала «КП» в среду, 12 марта.

Как отметил Зеленский, Вашингтон также готов будет усилить Украину военной техникой и боевиками.

Уточняется, что 10 марта в городе Джидда Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегациями. Киев согласился на 30-дневное прекращения огня. Также говорится, что Украина не может просить никакие гарантии безопасности у США до начала мирных переговоров непосредственно с Россией.