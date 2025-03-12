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В Рязанской области семье Искандаровых выдали сертификат на приобретение жилья
С 2006 года в Скопинском районе действует программа «Обеспечение жильем молодых семей». За прошедшие 19 лет ее возможностями воспользовались более 60 супружеских пар.

В Скопинском районе в среду, 12 марта, семье Искандаровых выдали сертификат на приобретение жилья. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации района Михаил Ромодин.

«Этот шаг стал важным событием в их судьбе, помогая реализовать мечту о собственном доме», — написал он.

В публикации уточняется, что с 2006 года в Скопинском районе действует программа «Обеспечение жильем молодых семей». За прошедшие 19 лет ее возможностями воспользовались более 60 супружеских пар.

Уточняется, что каждый год господдержка помогает молодым семьям обрести дом, создать комфортные условия для воспитания детей.

Фото: страница Михаила Ромодина в соцсетях