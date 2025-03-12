В Рязанской области поймали пьяного водителя на «Renault Logan»

В отношении нарушителя составлен административный протокол, предусматривающей лишение водительских прав сроком до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.

В Рязанской области поймали пьяного водителя на «Renault Logan». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инспекторы в Сараях на улице Казинка остановили 38-летнего мужчину. Проверка на алкотестере показала содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,916 миллиграмма на литр.

В отношении нарушителя составлен административный протокол, предусматривающей лишение водительских прав сроком до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.