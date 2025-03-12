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В Кремле отреагировали на предложения США по перемирию
Ранее Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня.

В Кремле отреагировали на предложения США по перемирию. Комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, Россия внимательно изучает заявления по итогам состоявшихся переговоров США и Украины.

«В ближайшие дни запланированы контакты, о которых Кремль проинформирует. Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия, сначала нужно получить информацию от США», — заявил он.

Он отметил, что Кремль не исключает, что в ходе контактов России и США может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне. В этом случае разговор будет быстро организован, но пока договоренности о нем нет.

Ранее Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня.