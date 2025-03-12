Рязанцы рассказали, пользуются ли они нейросетями

52% жителей уже используют искусственный интеллект: 29% — для личных целей, 17% — в работе, 14% — для учебы.

Рязанцы рассказали, пользуются ли они нейросетями. Опрос провел сервис SuperJob.

52% жителей уже используют искусственный интеллект: 29% — для личных целей, 17% — в работе, 14% — для учебы.

Уровень вовлеченности в технологии напрямую зависит от возраста: ИИ используют 65% рязанцев до 35 лет, 40% — в возрасте от 35 до 45 лет и только 22% среди тех, кто старше 45.

Среди пользователей нейросетей 25% полностью удовлетворены качеством выполнения запросов, 57% — скорее удовлетворены, 10% — скорее не удовлетворены, а 8% — не удовлетворены вовсе.