Алай пожаловался, что курьеры и трактористы получают в 3 раза больше полицейских

Алай рассказал о кадровых проблемах в ведомстве. Он отметил, что несмотря на материальную помощь правительства, люди уходят туда, где зарплата выше.

Алай пожаловался, что курьеры и трактористы получают в 3 раза больше полицейских. Об этом сообщает « КП в Рязани ».

Генерал-майор полиции, начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай рассказал о кадровых проблемах в ведомстве. Он отметил, что несмотря на материальную помощь правительства, люди уходят туда, где зарплата выше.

По словам Алая, сотрудники ППС, участковые, кинологи, комендантский отдел получают в квартал более 35 тысяч рублей.

«Это значимая сумма, но все-таки, посмотрев на ситуацию со стороны, в гражданских государственных учреждениях, конечно, там зарплата… не говорю, что в три-четыре, но в два раза больше», — отметил он.

Глава УМВД подчеркнул, что за последний год в полицию приняли 360 человек, при этом более ста человек перешли в другие регионы. Алай отметил, что для привлечения кадров ведомство работает с учебными заведениями и с вернувшимися из армии молодыми людьми.

«Доставщики пиццы почти в три раза больше участковых получают. Недавно у меня ушли два хороших сотрудника, не буду говорить из какого отдела. Ушли и стали трактористами. И говорят: „Извините, я в поле выехал — меня никто не проверяет. Я пашу и получаю в три раза больше“. Тоже не могу ничего сказать», — признался Алай.

Генерал заверил, что при общении с сотрудниками, которые уходят или хотят уйти, у них нет агрессии к месту службы. Он выразил надежду на то, что в скором времени ситуация наладится.