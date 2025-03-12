Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
11°
Чтв, 13
12°
Птн, 14
16°
ЦБ USD 86.57 -1.82 12/03
ЦБ EUR 93.66 -1.78 12/03
Нал. USD 88.50 / 87.95 12/03 16:00
Нал. EUR 96.20 / 97.50 12/03 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
9 567
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
9 219
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
17 776
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
29 319
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Алай пожаловался, что курьеры и трактористы получают в 3 раза больше полицейских
Алай рассказал о кадровых проблемах в ведомстве. Он отметил, что несмотря на материальную помощь правительства, люди уходят туда, где зарплата выше.

Алай пожаловался, что курьеры и трактористы получают в 3 раза больше полицейских. Об этом сообщает «КП в Рязани».

Генерал-майор полиции, начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай рассказал о кадровых проблемах в ведомстве. Он отметил, что несмотря на материальную помощь правительства, люди уходят туда, где зарплата выше.

По словам Алая, сотрудники ППС, участковые, кинологи, комендантский отдел получают в квартал более 35 тысяч рублей.

«Это значимая сумма, но все-таки, посмотрев на ситуацию со стороны, в гражданских государственных учреждениях, конечно, там зарплата… не говорю, что в три-четыре, но в два раза больше», — отметил он.

Глава УМВД подчеркнул, что за последний год в полицию приняли 360 человек, при этом более ста человек перешли в другие регионы. Алай отметил, что для привлечения кадров ведомство работает с учебными заведениями и с вернувшимися из армии молодыми людьми.

«Доставщики пиццы почти в три раза больше участковых получают. Недавно у меня ушли два хороших сотрудника, не буду говорить из какого отдела. Ушли и стали трактористами. И говорят: „Извините, я в поле выехал — меня никто не проверяет. Я пашу и получаю в три раза больше“. Тоже не могу ничего сказать», — признался Алай.

Генерал заверил, что при общении с сотрудниками, которые уходят или хотят уйти, у них нет агрессии к месту службы. Он выразил надежду на то, что в скором времени ситуация наладится.