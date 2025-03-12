Экономист спрогнозировал стоимость бензина в России на апрель

Ожидается, что рост цен год к году составит 9,5%.

Экономист спрогнозировал стоимость бензина в России на апрель. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова.

«Цена на бензин — это индикатор общего уровня инфляции в России. В конце февраля розничные цены на бензин росли быстрее, чем уровень инфляции, однако с начала марта, по крайней мере в Москве, цены практически не меняются. Не стоит ожидать значительного роста и в апреле. Скорее всего, они останутся на уровне инфляции — порядка 9,5% или 10%", — отметил экономист.

По состоянию на 11 марта 2025 года, средние розничные цены на литр АИ-92 на АЗС составляли 56,21 рубля (+9,45% за год), а АИ-95 — 60,18 рубля (+8,68% за год).

Стоимость топлива зависит от множества факторов. Также существенно повлияли санкции США в отношении российской нефтяной отрасли.