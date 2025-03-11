В Госдуме призвали ответить на сегодняшние атаки дронов «Орешником»

Такое заявление сделал глава комитета по обороне генерал Андрей Картаполов.

В Госдуме призвали ответить на сегодняшние атаки дронов «Орешником». Такое заявление сделал глава комитета по обороне генерал Андрей Картаполов, его цитирует Shot.

«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним запустить „Орешник“, лучше даже не один», — сказал он.

Напомним, 11 марта на Москву совершили самую масштабную атаку с момента начала СВО. В результате атаки пострадали более 10 человек, двое погибли.