В фотоловушку Окского заповедника попал волк

Животное заметили на льду озера недалеко от бобровой хатки.

В фотоловушку Окского заповедника попал волк. Снимок опубликован в соцсетях заповедника.

Животное заметили на льду озера недалеко от бобровой хатки.

«Пузыри воздуха из бобрового меха поднимались вверх и вмерзали в лед, делая его рыхлым и хрупким. Поэтому ходить по льду возле бобровых хаток или нор опасно не только весной, но и зимой — можно провалиться в ледяную воду», — говорится в сообщении.