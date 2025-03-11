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В фотоловушку Окского заповедника попал волк
Животное заметили на льду озера недалеко от бобровой хатки.

В фотоловушку Окского заповедника попал волк. Снимок опубликован в соцсетях заповедника.

Животное заметили на льду озера недалеко от бобровой хатки.

«Пузыри воздуха из бобрового меха поднимались вверх и вмерзали в лед, делая его рыхлым и хрупким. Поэтому ходить по льду возле бобровых хаток или нор опасно не только весной, но и зимой — можно провалиться в ледяную воду», — говорится в сообщении.