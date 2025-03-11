Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для пользователей электросамокатов

Согласно проекту, пользователи электросамокатов будут квалифицироваться как водители транспортных средств.

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), например, электросамокатов. Об этом во вторник, 11 марта, сообщило издание RT.

Согласно проекту, пользователи средств индивидуальной мобильности будут квалифицироваться как водители транспортных средств.

Также предусматривается разграничение между СИМ, велосипедами и мопедами.

Помимо этого, предлагается запретить движение на средствах индивидуальной мобильности более одного человека и ограничить скорость на них до 10 километров в час.