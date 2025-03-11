Директора рязанского предприятия осудят за сокрытие налогов на 3,5 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба СК.

Директора рязанского предприятия осудят за сокрытие налогов на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что подозреваемый, зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв в сумме более 3,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.