Wildberries запустил сервис отправки посылок между пунктами выдачи заказов

В понедельник, 10 марта, объединенная компания Wildberries и Russ запускает новый сервис WB Track, который позволит клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ).

В понедельник, 10 марта, объединенная компания Wildberries и Russ запускает новый сервис WB Track, который позволит клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщило ТАСС.

Услуга доступна на данный момент в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в других российских регионах. В ближайшие месяцы сервис начнет расширяться.

Как указано в публикации, через WB Track клиенты смогут оформить отправку в ближайшем ПВЗ. Для этого нужно сообщить менеджеру адрес конкретного пункта выдачи, оценить стоимость вложения и внести данные получателя.

Уточняется, что менеджер измерит посылку, озвучит стоимость и сроки ее доставки, отправит клиенту уведомление для проверки данных и подтверждения оплаты в его личный кабинет в приложении Wildberries.

По данным агентства, сроки и стоимость доставки зависят от направления и габаритов отправления.