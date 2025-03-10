В России разработали систему проверки объявлений по продаже спецтехники

Это поможет покупателям убедиться в достоверности предложения, а ответственным продавцам — стать заметнее.

В России разработали систему проверки объявлений по продаже спецтехники. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авито Спецтехника».

Компания работает вместе с платформой «Рососмотр», которая специализируется на дистанционном осмотре имущества и недвижимости.

Функция поможет покупателям убедиться в достоверности предложения, а ответственным продавцам — стать заметнее. Также это повысит безопасность сделок.

Сначала верификация будет доступна для новой спецтехники в категориях «Седельные тягачи» и «Грузовики». Объявления, прошедшие проверку, пометят специальными бейджами.