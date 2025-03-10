Росстандарт ввел запрет рекламы на дорожных знаках

Это касается сообщений о гостиницах, мотелях, кемпингах и станциях техобслуживания.

Росстандарт ввел запрет рекламы на дорожных знаках. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Мера касается сообщений о гостиницах, мотелях, кемпингах станциях техобслуживания. Она распространяется на знаки 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1 (информационные щиты на зеленом, белом и синем фоне, где указаны направления к городам, населенным пунктам и крупным объектам).

Новый ГОСТ станет обязательным с 2026 года, однако уточняется, что производить замену можно уже сейчас.

Причина нововведений не называется. Уточняется, что разрешение указывать на знаках направление проезда к музеям, памятникам, бассейнам и ипподромам сохранилось.