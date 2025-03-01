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Прокуратура помогла инвалиду из Шилова получить компенсацию за льготные препараты
Мужчине не выдавали рецепты на бесплатные медикаменты.

Прокуратура помогла инвалиду из Шилова получить компенсацию за льготные препараты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что мужчине не выдавали рецепты на бесплатные медикаменты.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании больницу возместить расходы, затраченные на самостоятельное приобретение лекарственного препарата и компенсацию морального вреда.

Мужчине выплатили около 20 тыс. рублей.