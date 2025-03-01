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Аркадий Фомин и Артем Бранов передали гумпомощь рязанским бойцам
Отличившимся военным вручили государственные награды.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин и вице-губернатор Артем Бранов передали гумпомощь рязанским бойцам. Об этом спикер Рязоблдумы сообщил на своей странице «Вконтакте».

Гуманитарную помощь, технику и оборудование передали рязанским солдатам в 387-й полк.

Отличившимся военным вручили государственные награды.

«Было особенно приятно отметить сотрудника аппарата Рязанской областной Думы, который ушел на фронт, когда была объявлена мобилизация. Спасибо нашим защитникам!» — написал Фомин.