Зеленский заявил о готовности к переговорам и назвал условие их проведения

Он сказал, что готов к переговорам с Россией, если союзники в лице Европы и США «не кинут» Украину.

Президент Владимир Зеленский в интервью ITV News заявил, что готов к переговорам с Россией, если союзники в лице Европы и США «не кинут» Украину. Об этом сообщил портал «Смотрим».

Зеленский подчеркнул, что для переговоров у Украины должны быть гарантии безопасности.

«Если Америка и Европа нас не кинут, будут нас поддерживать и дадут гарантии безопасности, я был бы готов к мирному формату переговоров», — сказал Зеленский.

По его словам, есть возможность закончить конфликт в 2025 году.