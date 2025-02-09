ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина.

ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 9 февраля в соцсетях.

В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Легковушка получила значительные повреждения, говорится в сообщении.

В поселке Уразово Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждены две легковушки и остекление объекта торговли. Второй дрон ударил по территории коммерческого объекта — повреждены навес и техническое оборудование.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова