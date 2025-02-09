Ученики рязанской школы избили подростка

Инцидент произошел в сентябре 2024 года, однако известно об этом стало только в январе 2025 года

Ученики рязанской школы № 15 избили подростка. Инцидент произошел в сентябре 2024 года, однако известно об этом стало в январе 2025 года, сообщила РЗН. инфо пресс-служба горадминистрации.

15-летнего подростка избили во дворах недалеко от школы. Как рассказали в мэрии, работники учреждения и родители не знали о случившемся.

В январе 2025 года один из родителей нашел у ребенка видео с избиением 15-летнего мальчика. После чего сотрудники школы изучили обстоятельства произошедшего.

«В школе проведены профилактические мероприятия с учениками и их родителями «по недопущению асоциального поведения, проявления агрессии и подражания опасным контентам», — заключили в мэрии.

О причинах конфликта не сообщается.