Китайское судно с нефтепродуктами село на мель у берегов Сахалина

Губернатор области пояснил, что китайское судно находилось в порту на погрузке топлива, когда начался шторм. Оно должно было выйти в море, но экипаж, по предварительным данным, не справился с управлением.

Ночью 9 февраля китайское судно «Ань Янь 2» с нефтепродуктами село на мель у берегов Сахалина. Об этом в соцсетях сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

По его словам, разлива топлива не было, угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

«Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям», — отметил Валерий Лимаренко, добавив, что в районе ввели режим повышенной готовности, создан оперштаб.

В эфире телеканала «Россия 24» Валерий Лимаренко пояснил, что китайский корабль находился в порту на погрузке топлива, когда начался шторм. Судно должно было выйти в море, но экипаж, по предварительным данным, не справился с управлением.

На борту сухогруза, как уточнил губернатор, находится уголь, масло, дизельное топливо.

В соцсетях он добавил, что в настоящее время морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма.