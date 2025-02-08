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Водители сообщили о новых камерах на трассе М-5 в Рязанской области
Появилось пять новых камер контроля скорости.

Водители сообщили о новых камерах контроля скорости на трассе М-5 от Рязани в сторону Шилова. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщили в соцсетях.

«Если уезжать из города стоят вот так: первая — около знака, Конец населенного пункта Рязань'', вторая — у „Эконивы“, как проходите Турлатово, третья — въезд в Шиловский район, где поворот на Спасск-Рязанский, четвертая — поворот на село Пустополье, пятая — около села Задубровье», — написали в посте.