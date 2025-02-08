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В Рязанской области ребенок на питбайке врезался в легковушку
ДТП произошло возле развилки Ласково — Солотча в субботу, 8 февраля. По словам участницы аварии, за рулем питбайка был ребенок 13-14 лет в сопровождении «Рено Дастер».

В Рязанской области ребенок на питбайке врезался в легковушку. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло возле развилки Ласково — Солотча в субботу, 8 февраля. По словам участницы аварии, ребенок 13-14 лет ехал на питбайке и врезался в автомобиль. За ним двигался еще один мальчик лет восьми-девяти. Дети ехали в сопровождении «Рено Дастер», говорится в сообщении.

«Ребенок не справился с управлением, врезался в меня и отскочил на асфальт, прокатившись по дороге. Хорошо, что не было пробки и он не угодил под колеса… Я вызвала полицию, но взрослые, поговорив, уехали с места ДТП» — написали в посте.

Официальная информация уточняется.

Фото и видео: Вероника Никухина, группа «Полянское сельское поселение Рязанского района» во «ВКонтакте»