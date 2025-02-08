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В России ГОСТ на шаурму могут утвердить в конце 2025 года
В Роскачестве отметили, что участники отрасли общественного питания, ретейла и профессиональные эксперты в области пищевой безопасности высоко заинтересованы в разработке стандарта

Государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму планируется утвердить в России к концу четвертого квартала 2025 года. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Там отметили, что участники отрасли общественного питания, ретейла и профессиональные эксперты в области пищевой безопасности заинтересованы в разработке стандарта.

На данный момент, как указано в публикации, проходит публичное обсуждение первой редакции ГОСТ.