В ГАИ прокомментировали ДТП с участием питбайка в Рязанской области

Авария случилась в субботу, 8 февраля. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ГАИ прокомментировали ДТП с участием питбайка в Рязанской области. Пост опубликовали в соцсетях ведомства.

В ДТП пострадавших не зарегистрировано, говорится в сообщении.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в соцсетях сообщили, что ДТП произошло возле развилки Ласково — Солотча в субботу, 8 февраля. По словам участницы аварии, ребенок 13-14 лет ехал на питбайке и врезался в автомобиль. За ним двигался еще один мальчик лет восьми-девяти. Дети ехали в сопровождении «Рено Дастер».

Фото: Вероника Никухина, группа «Полянское сельское поселение Рязанского района» во «ВКонтакте»