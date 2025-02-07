В ВСУ образовалась нехватка операторов беспилотников

По словам украинской военнослужащей, у войск есть достаточное количество БПЛА, но ими некому управлять.

В ВСУ образовалась нехватка операторов беспилотников. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на украинскую военнослужащую Ульяну Кузик.

По ее словам, у войск есть достаточное количество БПЛА, но ими некому управлять.

«Я когда-то говорила, что наступит день, что я буду искать не дроны, а операторов дронов, и знаете: это время действительно наступило», — заявила она.

Кузик добавила, что подавляющая часть от зарплат военных тратится на покупку дополнительных средств для ведения боевых действий.